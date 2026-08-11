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Регион
11 августа, 08:49

Пункт пропуска на границе с Белоруссией закрыли из-за атаки дрона ВСУ на фуру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelChigir / Не является фото с места событий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelChigir / Не является фото с места событий

Украинский FPV-дрон атаковал фуру возле российско-белорусской границы, сообщает SHOT. Из-за этого пункт пропуска Селищи в Гомельской области вблизи трассы М-10 закрыт до особого распоряжения.

Сейчас на МАПП образовалась небольшая пробка, сообщают водители. Пострадавших нет.

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А два дня назад в Молдавии, неподалёку от села Крозмаз, обнаружили обломки боевого беспилотника. После взрыва упавшего объекта загорелась трава.

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Александра Вишнякова
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