Пункт пропуска на границе с Белоруссией закрыли из-за атаки дрона ВСУ на фуру
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Украинский FPV-дрон атаковал фуру возле российско-белорусской границы, сообщает SHOT. Из-за этого пункт пропуска Селищи в Гомельской области вблизи трассы М-10 закрыт до особого распоряжения.
Сейчас на МАПП образовалась небольшая пробка, сообщают водители. Пострадавших нет.
А два дня назад в Молдавии, неподалёку от села Крозмаз, обнаружили обломки боевого беспилотника. После взрыва упавшего объекта загорелась трава.
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