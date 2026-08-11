«Зачем так жёстко?» Хуснуллин рассказал, как смог удивить Путина

Вице-премьер Марат Хуснуллин однажды удивил президента Владимира Путина своим жёстким решением. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В 2020 году, когда Хуснуллин только начал работать в правительстве, выяснилось, что восемь регионов провалили план по ремонту дорог. Он пришёл с отчётом к Путину и предложил уволить всех, кто отвечал за провальные участки — замгубернаторов, министров и подрядчиков.

«Я пришёл с отчётом к президенту Путину и предложил отстранить ответственных за сорванный участок — заместителей губернаторов, региональных министров и заказчиков», — рассказал Хуснуллин.

Президент удивился: «Зачем так жёстко?». На что Хуснуллин ответил: нельзя брать бюджетные деньги и не делать работу в срок. По его словам, это станет уроком для всех. Путин поручил согласовать это с администрацией и губернаторами. В итоге восемь чиновников потеряли свои посты. И, как отметил Хуснуллин, с тех пор ни один регион больше не срывал дорожные планы.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал, как Владимир Путин решил поехать в Мариуполь. Когда президент высказал такое желание, вице-премьер попытался его отговорить — ссылался на опасность. Но Путин настоял и предложил просто никому не говорить о визите, чтобы не привлекать внимание. Хуснуллин признался, что это было очень серьёзное и трудное решение для них обоих.