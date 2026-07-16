Хуснуллин сообщил Путину о небольшом снижении ввода жилья в России

Ввод жилья в России в 2026 году немного снизился по сравнению с прошлым годом. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, несмотря на снижение, в стране сохраняются рекордные объемы жилищного строительства — более 100 млн квадратных метров ежегодно. Хуснуллин отметил, что поддерживать прежние темпы на уровне 110 млн квадратных метров каждый год невозможно.