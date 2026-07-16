Хуснуллин сообщил Путину о небольшом снижении ввода жилья в России
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Ввод жилья в России в 2026 году немного снизился по сравнению с прошлым годом. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, несмотря на снижение, в стране сохраняются рекордные объемы жилищного строительства — более 100 млн квадратных метров ежегодно. Хуснуллин отметил, что поддерживать прежние темпы на уровне 110 млн квадратных метров каждый год невозможно.
Вице-премьер уточнил, что показатели по многоквартирным домам пока остаются на уровне 2025 года, тогда как в сегменте индивидуального жилищного строительства наблюдается спад. Для поддержки этого направления, по его словам, уже подготовлен ряд мер.
В ходе беседы президент России Владимир Путин заявил, что строящееся жильё должно передаваться гражданам в срок и соответствовать необходимым стандартам качества. Также глава государства назвал семейную ипотеку под 6% самым надёжным инструментом поддержки.