«Могильщики творения де Кубертена»: СВР поймала Европу на планах пожертвовать Олимпиадой
СВР: Евробюрократы готовы пожертвовать олимпийским движением ради русофобии
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Европейские чиновники готовы поставить под угрозу олимпийское движение из-за неприятия возвращения России в международный спорт. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В СВР заявили, что представители европейских элит обеспокоены решением Международного олимпийского комитета снять ограничения с Олимпийского комитета России и российских спортсменов.
«Похоже, русофобия настолько затмила евробюрократам умы, что они готовы принести в жертву само олимпийское движение», — говорится в заявлении службы.
В разведке считают, что позиция МОК свидетельствует о нежелании международного спортивного сообщества следовать требованиям сторонников сохранения ограничений против России.
В СВР также назвали оппонентов возвращения российских спортсменов «могильщиками» олимпийского движения, созданного Пьером де Кубертеном.
Напомним, 7 июля МОК условно восстановил Олимпийский комитет России, отстранённый с октября 2023 года. Ограничительные рекомендации для российских спортсменов и команд отменили, однако допуск, использование флага и гимна по-прежнему будут определять МОК и международные федерации. Также сохраняется усиленный антидопинговый контроль, а спортивные мероприятия в России проводить не планируется. Позже Европа пригрозила лишить Комитет денег из-за этого решения, однако вынудить изменить его у властей ЕС не получилось.
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