«Могильщики творения де Кубертена»: СВР поймала Европу на планах пожертвовать Олимпиадой

Напомним, 7 июля МОК условно восстановил Олимпийский комитет России, отстранённый с октября 2023 года. Ограничительные рекомендации для российских спортсменов и команд отменили, однако допуск, использование флага и гимна по-прежнему будут определять МОК и международные федерации. Также сохраняется усиленный антидопинговый контроль, а спортивные мероприятия в России проводить не планируется. Позже Европа пригрозила лишить Комитет денег из-за этого решения, однако вынудить изменить его у властей ЕС не получилось.