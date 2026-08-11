СВР: ЕС готовит визовые запреты для российских атлетов и чиновников

Евросоюз рассматривает возможность введения визовых запретов в отношении атлетов и представителей спортивных структур РФ. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

В пресс-бюро СВР отметили, что министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв, а также другие функционеры уже включены в 21-й санкционный пакет.

Сейчас изучается распространение адресных ограничений на ещё более широкий круг лиц из спортивной сферы. Детали возможных запретов не раскрываются.

Кроме того, в Брюсселе планируют финансово воздействовать на Международный олимпийский комитет (МОК) и другие организации, которые согласятся на допуск россиян к турнирам.

В СВР назвали такой подход «тоталитарно-фашистской манерой». По данным ведомства, в европейских структурах обсуждают «раскручивание нового витка кампании по подрыву позиций России как великой спортивной державы».

Поводом для беспокойства европейских элит стало решение МОК снять санкции с ОКР и российских спортсменов. В ответ готовятся механизмы давления, в том числе через урезание финансирования.

В СВР также заявили, что в ЕС хотят «выводить русских из игры» провокациями перед турнирами. В качестве примера спецслужба привела июльские события в Мюнхене. Тогда немецкая полиция задержала по подозрению в «шпионаже» представителей российской команды, прибывших на юниорское первенство Европы по синхронному плаванию.



Напомним, 7 июля 2026 года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России, отменив отстранение, действовавшее с октября 2023 года. Вслед за этим МОК также отозвал свои предыдущие рекомендации, требующие от российских спортсменов выступать в нейтральном статусе, и снял ограничения на участие команд, что открывает путь для их возвращения на международные соревнования, включая отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Хотя окончательное решение о праве использовать государственный флаг и гимн на Олимпийских играх пока отложено, ряд международных спортивных федераций, включая волейбольную, гандбольную, настольного тенниса и пятиборья, уже воспользовались рекомендацией МОК и восстановили российских спортсменов в правах.