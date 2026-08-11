Соцфонд: В России сокращён срок рассмотрения заявок об использовании маткапитала

Родители стали быстрее получать решение по заявлениям на использование материнского капитала. Средний срок их рассмотрения сократился до четырёх рабочих дней, сообщил Социальный фонд России в своём канале в Max.

По действующим правилам у фонда есть до пяти рабочих дней, чтобы одобрить обращение владельца сертификата или вынести другое решение. Однако на практике большинство заявок рассматривают быстрее. По данным СФР, в 2026 году специалисты успевают принять решение раньше установленного срока в 99% случаев.

В фонде связывают это с цифровизацией услуг и автоматизацией части проверок, которые раньше занимали больше времени. Таким образом, формальный срок остаётся прежним — пять рабочих дней, но фактически ответ родители в среднем получают уже на четвёртый день.

Ранее в России предложили увеличить материнский капитал при рождении третьего ребёнка до 1 млн рублей. Член ОП РФ Сергей Рыбальченко считает, что такая мера позволит усилить поддержку многодетных семей и стимулировать рост рождаемости.