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11 августа, 08:59

Соцфонд: В России сокращён срок рассмотрения заявок об использовании маткапитала

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Родители стали быстрее получать решение по заявлениям на использование материнского капитала. Средний срок их рассмотрения сократился до четырёх рабочих дней, сообщил Социальный фонд России в своём канале в Max.

По действующим правилам у фонда есть до пяти рабочих дней, чтобы одобрить обращение владельца сертификата или вынести другое решение. Однако на практике большинство заявок рассматривают быстрее. По данным СФР, в 2026 году специалисты успевают принять решение раньше установленного срока в 99% случаев.

В фонде связывают это с цифровизацией услуг и автоматизацией части проверок, которые раньше занимали больше времени. Таким образом, формальный срок остаётся прежним — пять рабочих дней, но фактически ответ родители в среднем получают уже на четвёртый день.

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Ранее в России предложили увеличить материнский капитал при рождении третьего ребёнка до 1 млн рублей. Член ОП РФ Сергей Рыбальченко считает, что такая мера позволит усилить поддержку многодетных семей и стимулировать рост рождаемости.

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Татьяна Миссуми
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