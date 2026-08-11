Ревнивая турчанка избила российскую туристку на пляже из-за мужа

Российскую туристку избила ревнивая турчанка прямо на пляже в провинции Нарлыкую. Инцидент произошёл после того, как к девушке подошёл местный житель, начал знакомиться и просить контакты. Однако курортный роман закончился, едва начавшись — к россиянке подбежала жена мужчины и устроила скандал. Об инциденте пишет телеграм-канал Baza.

Российскую туристку избила ревнивая турчанка на пляже в Турции. Фото © Baza

Женщина, как рассказала пострадавшая Лидия, набросилась на неё, начала бить и царапать, обвиняя в попытке увести мужа. В итоге отдых обернулся поездкой в медпункт, где туристке обработали раны.

Обращаться в полицию россиянка не стала. Она планирует получить турецкое гражданство и не хочет лишних проблем с законом.

Ранее на Шри-Ланке местные жители устроили потасовку с россиянином из-за повреждённой доски для сёрфинга. Московские туристы взяли снаряжение напрокат на пляже. В процессе катания один из них не справился с управлением и врезался в местного сёрфера — после удара на доске образовалась трещина. Хозяин инвентаря оценил ущерб в 25 тысяч рупий (порядка 6 тысяч рублей), однако отдыхающие с такой суммой не согласились.