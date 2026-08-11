Системы ПВО за сутки сбили 931 БПЛА и 12 авиабомб ВСУ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 931 украинский беспилотник самолётного типа, сообщило Минобороны. Среди других целей — управляемые авиабомбы.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось об установлении контроля над Щербаковкой Харьковской области. Населённый пункт взяли бойцы группировки войск «Север».
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