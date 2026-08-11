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11 августа, 09:20

Системы ПВО за сутки сбили 931 БПЛА и 12 авиабомб ВСУ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 931 украинский беспилотник самолётного типа, сообщило Минобороны. Среди других целей — управляемые авиабомбы.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб», — говорится в сообщении.

Ракеты долетают, но в сводках о них молчат: ВСУ скрывают детали после ночных ударов
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Ранее Минобороны отчиталось об установлении контроля над Щербаковкой Харьковской области. Населённый пункт взяли бойцы группировки войск «Север».

Больше новостей о ходе боевых действий и российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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