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Регион
11 августа, 09:09

Армия России взяла под контроль Щербаковку в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ установили контроль над Щербаковкой под Харьковом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска установили контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Бои в районе Щербаковки шли в последние дни. На этом участке действуют подразделения российской группировки войск «Север»: ранее сообщалось о попытках украинских подразделений контратаковать в окрестностях населённого пункта.

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Щербаковка находится к северу от Харькова, недалеко от российско-украинской границы. Российские войска в последние недели расширяют зону контроля на севере Харьковской области. В начале августа Минобороны также сообщало о переходе под контроль ВС РФ ряда других населённых пунктов региона.

Все главные события СВО 11 августа, продвижение ВС РФ и актуальная карта боевых действий — в большом материале Life.ru.

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Ранее Life.ru сообщал о ситуации непосредственно в районе Щербаковки. Российские силовые структуры заявляли об обнаружении там заминированных тел военнослужащих 475-го штурмового полка ВСУ.

Больше новостей о ходе боевых действий и российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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