Армия России взяла под контроль Щербаковку в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Бои в районе Щербаковки шли в последние дни. На этом участке действуют подразделения российской группировки войск «Север»: ранее сообщалось о попытках украинских подразделений контратаковать в окрестностях населённого пункта.

Щербаковка находится к северу от Харькова, недалеко от российско-украинской границы. Российские войска в последние недели расширяют зону контроля на севере Харьковской области. В начале августа Минобороны также сообщало о переходе под контроль ВС РФ ряда других населённых пунктов региона.

Ранее Life.ru сообщал о ситуации непосредственно в районе Щербаковки. Российские силовые структуры заявляли об обнаружении там заминированных тел военнослужащих 475-го штурмового полка ВСУ.