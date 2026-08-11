Армия России взяла под контроль Щербаковку в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ установили контроль над Щербаковкой под Харьковом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска установили контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны РФ.
Бои в районе Щербаковки шли в последние дни. На этом участке действуют подразделения российской группировки войск «Север»: ранее сообщалось о попытках украинских подразделений контратаковать в окрестностях населённого пункта.
Щербаковка находится к северу от Харькова, недалеко от российско-украинской границы. Российские войска в последние недели расширяют зону контроля на севере Харьковской области. В начале августа Минобороны также сообщало о переходе под контроль ВС РФ ряда других населённых пунктов региона.
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Ранее Life.ru сообщал о ситуации непосредственно в районе Щербаковки. Российские силовые структуры заявляли об обнаружении там заминированных тел военнослужащих 475-го штурмового полка ВСУ.
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