The Athletic назвал главных кандидатов в Зал славы — среди них пять россиян

Портал The Athletic назвал главных кандидатов на включение в Зал хоккейной славы после завершения карьеры. В список вошли пять российских хоккеистов: капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вратари Сергей Бобровский («Торонто Мейпл Лифс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Среди других кандидатов: Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Патрик Кейн, Леон Драйзайтль, Виктор Хедман. Также издание отметило, что в будущем на включение могут претендовать Илья Сорокин, Игорь Шестёркин, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

Ранее Александр Овечкин заявил, что не планирует совмещать игровую деятельность с работой в тренерском штабе сборной России. В июле форвард продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на год — для него это будет 22-й сезон в НХЛ. Овечкин, которому в сентябре исполнится 41 год, защищает цвета «Кэпиталз» с 2005 года и за всю карьеру в Северной Америке не менял клуб.