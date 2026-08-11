Посольство РФ предостерегло Берлин от нападок на Русский дом перед выборами

Российское посольство в Берлине призвало не использовать ситуацию вокруг Русского дома в предвыборной борьбе. Об этом дипмиссия заявила в своём телеграм-канале на фоне призывов закрыть культурный центр.

В посольстве напомнили, что работа подобных учреждений России и Германии регулируется межправительственными соглашениями. Поэтому, подчеркнули дипломаты, судьба Русского дома не должна зависеть от текущей политической конъюнктуры.

«Посольство напоминает, что деятельность культурно-информационных центров двух стран регулируется межправительственными соглашениями и не может являться предметом конъюнктурных политических игр накануне предстоящих в сентябре 2026 года земельных выборов в Берлине», — говорится в сообщении.

Дискуссия вокруг центра обострилась на фоне избирательной кампании. В Берлине представители нескольких партий выступали с инициативами принять меры против учреждения, при этом его возможное закрытие связано со сложными юридическими вопросами из-за действующих российско-германских соглашений.

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт уже сообщила о запуске петиции в защиту Русского дома. В документе предлагается сохранить его как площадку для культуры, образования и общения.

Ранее представители ХДС и СДПГ рассказали изданию Tagesspiegel, что закрыть Русский дом в Берлине одним политическим решением не получится: для этого Германии сначала придётся расторгнуть действующее соглашение с Россией.