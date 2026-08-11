«Палящий зной» вместо жары: Минобороны прокомментировало удары по целям на Украине строчкой из песни

Минобороны РФ прокомментировало ночной удар по Киеву и Запорожью фразой «июльская жара сменилась для врага палящим зноем». Эта метафора является отсылкой к песне «Кара-кум» советской рок-группы «Круг».

Работа РСЗО. Видео © Telegram / Минобороны России

Утром 11 августа оборонное ведомство отчиталось о применении высокоточного оружия наземного базирования. Целями стали предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры.

На платформе «Макс» и в телеграм-канале официальный аккаунт министерства сопроводил сообщение о ночном налёте изображением реактивной системы залпового огня в момент пуска. В публикации использовали метафору из композиции «Кара-кум» советской рок-группы «Круг», где упоминается погодное явление, сводившее с ума погонщиков каравана.

В ходе сегодняшней атаки в Киеве был поражён терминал «Новая почта». Там хранили и распределяли товары двойного назначения, включая компоненты беспилотников большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Удар также нанесли по офисно-складскому комплексу «Сан-парк» площадью около 50 тысяч квадратных метров. В этих помещениях находились ударные дроны (до 15 тысяч FPV-единиц), в том числе оснащённые тепловизионными камерами, наземные станции управления и комплектующие к ним.

В Запорожье был поражён металлургический комбинат «Запорожсталь». Это ведущий производитель листового проката, применяемого для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

Это не первый случай, когда военные комментируют свои действия намёками на известные музыкальные произведения. В конце июля удары по портам Украины сопроводили сообщением «Градус не снижаем». Публикацию тогда проиллюстрировали термометром с отметкой выше +30 и летящей в оранжевом небе ракетой. Изображение содержало отсылку к популярному хиту «Тополиный пух» группы «Иванушки International» — «Искандер. Пошла жара. Июль».