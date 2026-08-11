Герой России, командир 9-го разведывательного батальона группировки войск «Центр» с позывным Лотос, руководил операцией по прорыву обороны украинских формирований в населённом пункте Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал командир разведвзвода батальона с позывным Копейка. По его словам, перед подразделением стояла задача выявить все огневые точки, блиндажи и минные поля противника.

«Все эти задачи мы выполнили на сто процентов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что разведчики батальона первыми вошли в Шевченко и около двух месяцев скрытно находились там, ведя разведку. Сам Лотос отмечен Звездой Героя России, а также наградами Донецкой и Луганской народных республик. Освобождение Шевченко группировкой «Центр» было подтверждено Минобороны РФ 26 июля.