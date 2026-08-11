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11 августа, 09:44
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Герой России Лотос руководил прорывом обороны ВСУ в Шевченко

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Герой России, командир 9-го разведывательного батальона группировки войск «Центр» с позывным Лотос, руководил операцией по прорыву обороны украинских формирований в населённом пункте Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал командир разведвзвода батальона с позывным Копейка. По его словам, перед подразделением стояла задача выявить все огневые точки, блиндажи и минные поля противника.

«Все эти задачи мы выполнили на сто процентов», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что разведчики батальона первыми вошли в Шевченко и около двух месяцев скрытно находились там, ведя разведку. Сам Лотос отмечен Звездой Героя России, а также наградами Донецкой и Луганской народных республик. Освобождение Шевченко группировкой «Центр» было подтверждено Минобороны РФ 26 июля.

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Александра Мышляева
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