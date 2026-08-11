Из Латвии в псковский монастырь: Как «негражданин» сбежал в Россию за день до депортации

Уроженец Латвии Павел Мартынов заявил, что покинул страну за день до предполагаемой депортации и уехал в Россию. По словам Мартынова, большую часть жизни он имел статус негражданина Латвии, а позднее получил российский паспорт и постоянный вид на жительство в республике. После изменения миграционных требований в 2022 году для сохранения статуса ему потребовалось подтвердить знание латышского языка.

«Они придумали новые законы, чтобы все сдавали латышский язык, а я сдавал его пять раз и я его не сдал. Но они сами специально заваливают, они не дают сдать, ты не набираешь проценты, то одно, то другое», — рассказал Мартынов РИА «Новости».

Сейчас он живёт в Пскове при храме Пресвятой Богородицы от Торга, где и работает. Мужчина объяснил, что тестирование включает четыре уровня: письмо, аудирование, ответы на вопросы и разговорную речь, и по каждому из этих пунктов необходимо набрать не менее 60 процентов. Однако, по его словам, каждый раз чего-то не хватает для достижения нужного результата.

Мартынов также заявил, что оставаться в Латвии без знания латышского языка было невозможно. Власти изъяли квартиру, которая досталась ему от покойной бабушки — бывшей узницы нацистского концлагеря. После этого он принял решение уехать в Россию.

«Я просто уехал за один день до депортации. Я просто купил билеты и приехал в Псков», — сказал мужчина.

Ранее девушка, переехавшая в Россию из Латвии, рассказала, что за месяц до отъезда её вызвали на допрос в местные спецслужбы и потребовали удалить все её публикации в соцсети, где она высказывалась о России и событиях в Донбассе. Ей пригрозили уголовным делом по трём статьям в случае отказа. По её словам, разговор был крайне неприятным, её предупредили, что она может не выйти, и ей было очень страшно.