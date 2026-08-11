До двух метеоров в минуту: Названа ночь, на которую придётся пик звездопада Персеиды

Пик метеорного потока Персеиды придётся на ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Лучшее время для наблюдения — с полуночи до рассвета. Максимальная активность ожидается около 05:00 мск, когда при благоприятных условиях можно будет увидеть один-два метеора в минуту.

Специалисты советуют выбрать открытое место вдали от городской засветки и смотреть в сторону северо-востока, высоко над горизонтом. Телескоп или бинокль не понадобятся: вспышки будут появляться в разных частях неба.

Условия наблюдения в 2026 году окажутся благоприятными благодаря новолунию. Яркий свет спутника Земли не помешает рассмотреть даже относительно слабые метеоры.

Персеиды возникают, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленный кометой Свифта — Туттля. Песчинки врезаются в атмосферу со скоростью около 60 километров в секунду и сгорают, оставляя яркие светящиеся следы.

Напомним, астроном ранее предупредил, что в Крыму из-за особенностей расположения удастся увидеть лишь около 15 метеоров в час. Наблюдать за потоком специалист посоветовал в течение трёх ночей — 11, 12 и 13 августа.