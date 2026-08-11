Монголия увеличит поставки бензина и авиатоплива из России

Россия до конца августа дополнительно поставит Монголии 30 тысяч тонн топлива. Речь идёт о 25 тысячах тонн бензина АИ-92 и пяти тысячах тонн авиационного керосина. Об этом сообщает в соцсети Х министр промышленности и минеральных ресурсов республики Гонгорын Дамдинням.

Договорённости были достигнуты с российским Минэнерго и руководством нефтяных компаний. Теперь профильные ведомства должны в ускоренном порядке организовать отгрузку и доставку согласованных объёмов.

«Несмотря на сложную ситуацию внутри страны, я выражаю благодарность правительству РФ и предприятиям за помощь в преодолении этого беспрецедентно трудного периода», — написал Дамдинням.

Монголия столкнулась с повышенным спросом на нефтепродукты на фоне туристического сезона и сельскохозяйственных работ. Россия остаётся для республики основным поставщиком бензина и дизельного топлива. Одновременно Улан-Батор ищет дополнительные источники импорта. Республика договорилась о закупках топлива у Южной Кореи, а также впервые приобрела партию авиационного горючего в Китае.

Кроме того, чтобы сдержать рост цен и снизить риск дефицита, власти Монголии временно отменили таможенные и акцизные пошлины на импортируемое топливо.

Ранее Правительство России сохранило сниженный норматив обязательных биржевых продаж бензина на уровне 10% до конца 2026 года. Такое решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка. Льготный режим будет действовать с 30 сентября по 31 декабря.