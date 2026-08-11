«Кругами вокруг жертвы»: Зубр набросился на туриста в Беловежской пуще — всё попало на видео

В польской части Беловежской пущи зубр напал на туриста. По словам очевидцев, мужчина сам подошёл слишком близко к животному, чем его напугал. Зубр сбил его с ног и стал кружить рядом, не давая встать. Всё произошедшее попало на видео, сообщает For The Win.

В Беловежской пуще зубр напал на туриста, который подошёл слишком близко. Видео © Х / marialarsson201

К счастью, турист не пострадал — проезжавшая мимо машина отвлекла зубра, а другие люди помогли мужчине подняться и увести его в безопасное место.

Администрация парка напомнила посетителям о необходимости соблюдать дистанцию. В Беловежской пуще живут около 900 зубров, и нападения на людей случаются крайне редко.

До этого сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на двух человек из соседних деревень. Первый случай произошёл 14 июня — хищник набросился на 60-летнего фермера, когда тот работал на поле с сахарным тростником. На следующий день тигр атаковал 50-летнюю женщину из соседней деревни.