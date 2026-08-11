Променял иномарку на грузовик и не пожалел: откровения вице-премьера Хуснуллина

В 1991 году Марат Хуснуллин отказался от покупки нового Mercedes в пользу рабочего КамАЗа. Своими воспоминаниями заместитель председателя правительства РФ поделился в интервью ТАСС.

В тот период будущий чиновник руководил строительным кооперативом «Темп». Перед ним возникла дилемма: приобрести в Санкт-Петербурге белую иномарку в 124-м кузове или взять грузовик для дела. Стоимость легковой машины составляла, по его словам, около 24 тысяч долларов.

Хуснуллин сделал ставку на практичность и выбрал второй вариант. Впоследствии он исколесил на этом транспорте всю страну. География поездок охватила пространство от Москвы и Санкт-Петербурга до Урала, Баку и Ташкента.

Вице-премьер вспомнил, как преодолевал сотни километров по степи и грунтовкам в Казахстане. Там полностью отсутствовало асфальтовое покрытие. Состояние дорог в России тогда тоже оставляло желать лучшего.

В пути его не покидала мысль о будущем инфраструктуры. Он задавался вопросом, появятся ли когда-нибудь хорошие трассы. Такие, чтобы по ним можно было передвигаться на обычной легковушке, а не на тяжёлом КамАЗе.

Ранее Хуснуллин заявил, что трасса М-12 от Екатеринбурга до Тюмени откроется осенью. По его словам, в итоге получится освещённая четырёхполосная дорога без светофоров, которая протянется с северо-запада страны почти до Сибири.