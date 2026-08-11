Звезда «Рождественской истории» Тедде Мур умерла после борьбы с тяжёлым недугом

Канадская актриса Тедде Мур, запомнившаяся зрителям по роли учительницы мисс Шилдс в «Рождественской истории», умерла в возрасте 79 лет. Она ушла из жизни 5 августа в Хантсвилле в окружении близких, сообщила семья артистки. На заявление родных ссылается портал Page Six.

«Её магия и любовь останутся со всеми, кого она принимала под своё щедрое и гостеприимное крыло», — рассказали родственники артистки.

Причину смерти семья раскрывать не стала. Известно, что с 2009 года Мур жила с рассеянным склерозом, и её самочувствие постепенно ухудшалось. Роль мисс Шилдс в вышедшей в 1983 году «Рождественской истории» стала одной из самых узнаваемых в её карьере и принесла актрисе номинацию на канадскую премию «Джини». В 1994 году Мур вновь сыграла эту героиню в продолжении My Summer Story, также известном как It Runs in the Family. Она оказалась единственной актрисой из оригинального состава, вернувшейся в эту картину.

В фильмографии Мур также были «Клан Кеннеди», «Робокоп: Основные директивы» и «Омела над Манхэттеном». Последний раз она появилась на экране в 2017 году в фильме «Волшебные рождественские украшения». Актриса была супругой канадского режиссёра Дональда Шебиба, умершего в 2023 году. У неё осталось трое детей, среди которых известный музыкальный продюсер Ноа «40» Шебиб, а также приёмная дочь.

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