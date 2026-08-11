Катер, арсеналы и наёмники: по каким объектам ВСУ отработали российские военные

В акватории Чёрного моря уничтожен украинский патрульный катер. Кроме того, российские военные нанесли удары по логистическим центрам, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников, которые использовались в интересах ВСУ.

«Нанесено поражение логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны России 11 августа.

Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего за сутки огневое поражение наносилось по 154 районам.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 11 августа российские военные нанесли удар по киевскому транспортно-логистическому узлу «Киев-3», который использовался как место хранения тысяч ударных FPV-дронов. Речь идёт об офисно-складском комплексе «Сан-парк», занимающем около 50 тысяч квадратных метров.