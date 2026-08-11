Катер, арсеналы и наёмники: по каким объектам ВСУ отработали российские военные
Сводка от 11 августа: ВС РФ уничтожили патрульный катер ВСУ и склады БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В акватории Чёрного моря уничтожен украинский патрульный катер. Кроме того, российские военные нанесли удары по логистическим центрам, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников, которые использовались в интересах ВСУ.
«Нанесено поражение логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны России 11 августа.
Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего за сутки огневое поражение наносилось по 154 районам.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что 11 августа российские военные нанесли удар по киевскому транспортно-логистическому узлу «Киев-3», который использовался как место хранения тысяч ударных FPV-дронов. Речь идёт об офисно-складском комплексе «Сан-парк», занимающем около 50 тысяч квадратных метров.
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