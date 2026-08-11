Заплыв по стекловате: «Зуд купальщика» атаковал отдыхающих на одном из чистейших водоёмов России
На озере Тургояк под Челябинском отдыхающие пожаловались на «зуд купальщика»
Отдыхающие на озере Тургояк в Челябинской области — одном из чистейших водоёмов России — сообщают о случаях церкариоза, известного как «зуд купальщика». По данным SHOT, с начала лета в соцсетях появилось не менее 12 таких жалоб, связанных именно с этим водоёмом.
Последствия купания в озере Тургояк. Фото © Telegram / SHOT
Одна из пострадавших рассказала, что вскоре после купания покрылась сыпью и оказалась в инфекционной больнице. Позднее с похожими симптомами столкнулась семья с маленькими детьми: зуд и высыпания последовательно появились у всех её членов.
Региональный Роспотребнадзор, как утверждает канал, выявил несоответствие воды в Тургояке санитарным требованиям. Несмотря на это, отдыхающие продолжают заходить в озеро.
Всего SHOT насчитал более 20 сообщений о церкариозе после купания в российских водоёмах. Подобные случаи фиксировали также в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской и Свердловской областях, Башкирии и Краснодарском крае.
Ранее Life.ru предупреждал, что случайное заглатывание воды из природного водоёма может привести к заражению кишечными инфекциями, ротавирусом, паразитами, энтеровирусами и гепатитами А и Е. При этом, если вода уже попала внутрь, профилактически принимать лекарства не нужно — достаточно следить за самочувствием.
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