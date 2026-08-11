Заплыв по стекловате: «Зуд купальщика» атаковал отдыхающих на одном из чистейших водоёмов России

Отдыхающие на озере Тургояк в Челябинской области — одном из чистейших водоёмов России — сообщают о случаях церкариоза, известного как «зуд купальщика». По данным SHOT, с начала лета в соцсетях появилось не менее 12 таких жалоб, связанных именно с этим водоёмом.

Последствия купания в озере Тургояк. Фото © Telegram / SHOT

Одна из пострадавших рассказала, что вскоре после купания покрылась сыпью и оказалась в инфекционной больнице. Позднее с похожими симптомами столкнулась семья с маленькими детьми: зуд и высыпания последовательно появились у всех её членов.

Региональный Роспотребнадзор, как утверждает канал, выявил несоответствие воды в Тургояке санитарным требованиям. Несмотря на это, отдыхающие продолжают заходить в озеро.

Всего SHOT насчитал более 20 сообщений о церкариозе после купания в российских водоёмах. Подобные случаи фиксировали также в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской и Свердловской областях, Башкирии и Краснодарском крае.

Ранее Life.ru предупреждал, что случайное заглатывание воды из природного водоёма может привести к заражению кишечными инфекциями, ротавирусом, паразитами, энтеровирусами и гепатитами А и Е. При этом, если вода уже попала внутрь, профилактически принимать лекарства не нужно — достаточно следить за самочувствием.