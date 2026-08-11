Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:09

Заплыв по стекловате: «Зуд купальщика» атаковал отдыхающих на одном из чистейших водоёмов России

На озере Тургояк под Челябинском отдыхающие пожаловались на «зуд купальщика»

Отдыхающие на озере Тургояк в Челябинской области — одном из чистейших водоёмов России — сообщают о случаях церкариоза, известного как «зуд купальщика». По данным SHOT, с начала лета в соцсетях появилось не менее 12 таких жалоб, связанных именно с этим водоёмом.

Последствия купания в озере Тургояк. Фото © Telegram / SHOT

Последствия купания в озере Тургояк. Фото © Telegram / SHOT

Одна из пострадавших рассказала, что вскоре после купания покрылась сыпью и оказалась в инфекционной больнице. Позднее с похожими симптомами столкнулась семья с маленькими детьми: зуд и высыпания последовательно появились у всех её членов.

Региональный Роспотребнадзор, как утверждает канал, выявил несоответствие воды в Тургояке санитарным требованиям. Несмотря на это, отдыхающие продолжают заходить в озеро.

Всего SHOT насчитал более 20 сообщений о церкариозе после купания в российских водоёмах. Подобные случаи фиксировали также в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской и Свердловской областях, Башкирии и Краснодарском крае.

Не только отит: Чем ушам грозит купание в цветущих августовских водоёмах
Не только отит: Чем ушам грозит купание в цветущих августовских водоёмах

Ранее Life.ru предупреждал, что случайное заглатывание воды из природного водоёма может привести к заражению кишечными инфекциями, ротавирусом, паразитами, энтеровирусами и гепатитами А и Е. При этом, если вода уже попала внутрь, профилактически принимать лекарства не нужно — достаточно следить за самочувствием.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ikebana Art-studio

Владимир Озеров
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Только на LIFE
  • Здоровье
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar