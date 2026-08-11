«Всё хорошо»: Жена вологодского губернатора ответила на слухи о реанимации

Супруга губернатора Вологодской области Ирина Филимонова опровергла сообщения о том, что муж якобы избил её. Записанное ею видеообращение появилось в МАКС-канале главы региона.

Ирина Филимонова опровергла слухи о своей госпитализации. Видео © МАКС / Филимонов LIVE

Филимонова рассказала, что появившаяся в Сети информация не соответствует действительности. Она подчеркнула, что, очевидно, не находится в реанимации и чувствует себя хорошо.

«Слава богу, как вы видите, всё хорошо и замечательно», — заявила супруга главы региона.

Она также призвала не верить распространяемым слухам. Сам Георгий Филимонов назвал публикации фейком и провокацией.

Ранее в социальных сетях появились публикации о том, что жена губернатора якобы попала в реанимацию одной из больниц Ярославля после избиения мужем. Никаких подтверждений этой информации представлено не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осуждённый за взятку, официально числится пропавшим без вести в зоне СВО. Это выяснилось, когда суд пытался вызвать его свидетелем по делу экс-замглавы региона. Военкомат ответил, что данных о местонахождении Власова нет, подтверждённой информации о гибели тоже не поступало. В декабре 2025-го ему дали 11 лет колонии за взятку в 6 млн рублей, он не стал обжаловать приговор, заключил контракт с Минобороны и ушёл на фронт.