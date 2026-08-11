«Меня никто не выгонял!»: Даня Милохин ответил на слухи о возвращении в Россию

Даня Милохин опроверг сообщения о возможном возвращении в Россию и заявил, что совсем не скучает по родине. Об этом блогер рассказал у себя в соцсетях.

По словам тиктокера, решение покинуть страну он принял самостоятельно и возвращаться из-за тоски по России не намерен.

«Я уехал, потому что я так захотел. Меня никто не выгонял!» — подчеркнул Милохин.

Милохин уехал из России в сентябре 2022 года. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала проверить основания, по которым он не проходил военную службу. СМИ писали, что с 2018 года блогер состоит на воинском учёте в Краснодарском крае.