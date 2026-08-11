«Меня никто не выгонял!»: Даня Милохин ответил на слухи о возвращении в Россию
Даня Милохин опроверг слухи о возвращении в Россию
Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Даня Милохин опроверг сообщения о возможном возвращении в Россию и заявил, что совсем не скучает по родине. Об этом блогер рассказал у себя в соцсетях.
По словам тиктокера, решение покинуть страну он принял самостоятельно и возвращаться из-за тоски по России не намерен.
«Я уехал, потому что я так захотел. Меня никто не выгонял!» — подчеркнул Милохин.
Милохин уехал из России в сентябре 2022 года. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала проверить основания, по которым он не проходил военную службу. СМИ писали, что с 2018 года блогер состоит на воинском учёте в Краснодарском крае.
Ранее Life.ru рассказывал, что Даня Милохин вместе с девушкой Дариной Зеленской начал принимать заказы на частные мероприятия за $50 тыс. Блогер готов выступать как певец, ведущий и танцор, причём работать согласен по всему миру, кроме России. Неясно, с чем связано такое резкое нежелание приезжать в РФ, однако в 2023 году свой отъезд он объяснял тем, что в нашей стране бывает довольно прохладно.
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