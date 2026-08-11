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Регион
11 августа, 09:38

«Меня никто не выгонял!»: Даня Милохин ответил на слухи о возвращении в Россию

Даня Милохин опроверг слухи о возвращении в Россию

Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Даня Милохин опроверг сообщения о возможном возвращении в Россию и заявил, что совсем не скучает по родине. Об этом блогер рассказал у себя в соцсетях.

По словам тиктокера, решение покинуть страну он принял самостоятельно и возвращаться из-за тоски по России не намерен.

«Я уехал, потому что я так захотел. Меня никто не выгонял!» — подчеркнул Милохин.

Милохин уехал из России в сентябре 2022 года. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала проверить основания, по которым он не проходил военную службу. СМИ писали, что с 2018 года блогер состоит на воинском учёте в Краснодарском крае.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Даня Милохин вместе с девушкой Дариной Зеленской начал принимать заказы на частные мероприятия за $50 тыс. Блогер готов выступать как певец, ведущий и танцор, причём работать согласен по всему миру, кроме России. Неясно, с чем связано такое резкое нежелание приезжать в РФ, однако в 2023 году свой отъезд он объяснял тем, что в нашей стране бывает довольно прохладно.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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