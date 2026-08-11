Артист Марчевский назвал покойную Трубникову труженицей и душевным человеком
Обложка © кадр из фильма «31 июня», режиссер Леонид Квинихидзе, сценарист Нина Фомина
Советская актриса и балерина Наталья Трубникова была невероятно трудолюбивой и тщательно готовилась к своим ролям, рассказал народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, снимавшийся с ней в фильме «Клоун». В беседе с «Абзацем» он вспомнил, как покойная звезда старалась самостоятельно выполнять трюки и погружалась в цирковую атмосферу.
После выхода картины коллеги ещё около двух лет поддерживали связь и поздравляли друг друга с праздниками. Марчевский запомнил Трубникову искренним, добрым и душевным человеком.
«Это был просто потрясающий человек: душевный, искренний, добрый», — поделился воспоминаниями артист.
Напомним, Наталья Трубникова умерла на 72-м году жизни. Зрителям она запомнилась прежде всего ролью принцессы Мелисенты в музыкальной ленте «31 июня».
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.