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11 августа, 10:23

Артист Марчевский назвал покойную Трубникову труженицей и душевным человеком

Обложка © кадр из фильма «31 июня», режиссер Леонид Квинихидзе, сценарист Нина Фомина

Обложка © кадр из фильма «31 июня», режиссер Леонид Квинихидзе, сценарист Нина Фомина

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова была невероятно трудолюбивой и тщательно готовилась к своим ролям, рассказал народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, снимавшийся с ней в фильме «Клоун». В беседе с «Абзацем» он вспомнил, как покойная звезда старалась самостоятельно выполнять трюки и погружалась в цирковую атмосферу.

После выхода картины коллеги ещё около двух лет поддерживали связь и поздравляли друг друга с праздниками. Марчевский запомнил Трубникову искренним, добрым и душевным человеком.

«Это был просто потрясающий человек: душевный, искренний, добрый», — поделился воспоминаниями артист.

Красавица из Перадора: Умерла Наталья Трубникова, подарившая нам «31 июня»
Красавица из Перадора: Умерла Наталья Трубникова, подарившая нам «31 июня»

Напомним, Наталья Трубникова умерла на 72-м году жизни. Зрителям она запомнилась прежде всего ролью принцессы Мелисенты в музыкальной ленте «31 июня».

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