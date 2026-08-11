Дунай обмелел до критической отметки: Румыния остановит последний реактор АЭС

Единственный работающий энергоблок румынской АЭС «Чернаводэ» готовят к контролируемой остановке из-за критического обмеления Дуная. Об этом сообщил заместитель главы Национальной администрации водных ресурсов Румынии Сорин Рындашу.

Уровень воды возле станции опустился до отметки минус 230 сантиметров. По словам Рындашу, это порог, при достижении которого запускается процедура остановки реактора.

Второй энергоблок могут отключить утром 13 августа. Ожидается, что он не будет работать как минимум две недели, поскольку маловодье сохранится, а существенных осадков в бассейне Дуная пока не прогнозируется.

Речь идёт не об остановке всей АЭС с двух работающих блоков одновременно: первый энергоблок «Чернаводэ» был отключён ещё 28 июля. Таким образом, после вывода второго реактора из эксплуатации атомная станция полностью прекратит выработку электроэнергии.

Напомним, власти Румынии пытались направить больше воды к АЭС, затопив четыре баржи в Дунае. Ранее военные также подорвали часть подводной скалы, однако экстренные меры не смогли остановить падение уровня реки.