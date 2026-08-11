Двоюродного брата Башара Асада приговорили к смертной казни в Сирии

Уголовный суд Дамаска приговорил к смертной казни бывшего бригадного генерала сирийской армии Атефа Наджиба — двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Наджиб ранее возглавлял отдел политической безопасности в провинции Дараа. Обвинение связывает его действия с событиями 2011 года, когда протесты в регионе стали одним из эпизодов, предшествовавших масштабному вооружённому конфликту в стране.

По версии обвинения, бывший генерал причастен к убийствам, пыткам и произвольным арестам. Ему также вменяли участие в подавлении протестов с применением боевых патронов и жестоком обращении с задержанными, в том числе несовершеннолетними.

Государственный прокурор потребовал максимального наказания и для других фигурантов дела, которые скрываются от правосудия. Среди них в сообщении SANA названы Башар Асад и его брат Махер Асад. Прокуратура считает собранные по делу доказательства взаимосвязанными и достаточными для требования смертной казни в отношении обвиняемых.

Напомним, в Сирии бывший президент Башар Асад был заочно приговорён к смертной казни. Суд признал экс-главу государства виновным в преступлениях против человечности и на этом основании вынес смертный приговор. Отмечается, что Асад занимал пост президента с июля 2000 года, сменив отца Хафеза Асада, а его правление завершилось в декабре 2024 года после масштабной наступательной операции оппозиционных сил, которые вошли в Дамаск и объявили о падении правительства.