«Сексуальный паразитизм»: Морские удильщики нашли способ «застолбить» самку навсегда

У некоторых глубоководных удильщиков встреча с партнёром заканчивается буквально слиянием тел. Крошечный самец прикрепляется к гораздо более крупной самке, их ткани срастаются, а кровеносные системы соединяются. После этого он становится полностью зависим от неё. Итоги научного исследования публикует портал Phys.org.

Почему столь радикальная стратегия появилась лишь у части видов, попытались выяснить учёные из Токийского университета. Они создали математическую модель, сравнив преимущества постоянного партнёра с издержками такого образа жизни.

Расчёты показали: пожизненное прикрепление оказывается выгодным прежде всего там, где вероятность повторно встретить подходящего партнёра очень мала. В таком случае гарантия будущего размножения может перевесить цену, которую оба животных платят за постоянную связь.

Для самца минус очевиден — после слияния он уже не сможет спариваться с другой самкой. Она, в свою очередь, расходует ресурсы на поддержание прикрепившегося партнёра, что потенциально может уменьшать число потомков и влиять на её выживаемость.

Модель показала, что такая форма «сексуального паразитизма» легче закрепляется при редких встречах полов и сравнительно небольших издержках слияния. Если же потенциальные партнёры встречаются чаще либо цена постоянного прикрепления становится слишком высокой, преимущество получают обычные свободноживущие самцы.

Авторы подчёркивают, что работа предлагает эволюционное объяснение, основанное на моделировании, а не доказывает единственную причину возникновения такого поведения. Теперь исследователи хотят понять, какие именно особенности удильщиков позволили им пойти по этому пути, тогда как почти все другие глубоководные рыбы этого не сделали.

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