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11 августа, 10:58

Россотрудничество готовит к открытию Русский дом в Дамаске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российский центр науки и культуры в Дамаске возобновит работу. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

Для подготовки к открытию центра Сирию посетила делегация агентства во главе с заместителем руководителя Россотрудничества Алексеем Клещевым. Визит состоялся 9–10 августа по поручению главы ведомства Игоря Чайки.

Представители агентства проработали практические и организационные вопросы, необходимые для возвращения Русского дома к полноценной деятельности. Точная дата открытия центра пока не называется.

Ранее Россия и Сирия договорились также расширить образовательное сотрудничество и увеличить квоты для сирийских студентов. В 2026 году на обучение в российских вузах по квоте поступило более 4,5 тысячи заявок — вдвое больше обычного.

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Напомним, Русский дом в Дамаске приостановил работу после смены власти в Сирии в декабре 2024 года. Здание центра законсервировали, а российские дипломаты продолжили переговоры о сохранении представительства.

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Юрий Лысенко
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