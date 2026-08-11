Россотрудничество готовит к открытию Русский дом в Дамаске
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Российский центр науки и культуры в Дамаске возобновит работу. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.
Для подготовки к открытию центра Сирию посетила делегация агентства во главе с заместителем руководителя Россотрудничества Алексеем Клещевым. Визит состоялся 9–10 августа по поручению главы ведомства Игоря Чайки.
Представители агентства проработали практические и организационные вопросы, необходимые для возвращения Русского дома к полноценной деятельности. Точная дата открытия центра пока не называется.
Ранее Россия и Сирия договорились также расширить образовательное сотрудничество и увеличить квоты для сирийских студентов. В 2026 году на обучение в российских вузах по квоте поступило более 4,5 тысячи заявок — вдвое больше обычного.
Напомним, Русский дом в Дамаске приостановил работу после смены власти в Сирии в декабре 2024 года. Здание центра законсервировали, а российские дипломаты продолжили переговоры о сохранении представительства.
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