Персеиды в ночь на 13 августа: как и где в России можно увидеть самый красивый метеорный поток лета Оглавление Откуда вообще берутся падающие звёзды над головой Когда именно ждать главного всплеска в этом году Почему именно этот год стоит увидеть своими глазами Где в России звёздам будет проще всего долететь до наших глаз Сколько метеоров получится увидеть на самом деле Как наблюдать звездопад без телескопа и специальной подготовки Как поймать метеор в кадр и откуда взялось название потока Небо ночью 13 августа начнёт буквально сыпать звёздами: до сотни вспышек в час и почти без лунной засветки. Такое совпадение бывает раз в двадцать лет! Life.ru выяснил, когда и где в России лучше всего смотреть на пик Персеид в 2026 году. 12 августа, 11:49 3378 3378 Персеиды 2026: когда пик метеорного потока и где его лучше смотреть в России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Представьте: вы сидите на веранде дачи поздним вечером, задираете голову — и небо вдруг начинает трескаться яркими росчерками света, одним за другим. Не пугайтесь, это не конец света, а самый ожидаемый звездопад лета. В ночь с 12 на 13 августа 2026 года над Россией пройдёт пик метеорного потока Персеиды, и в этом году астрономы обещают редкую удачу: тёмное небо без Луны и десятки падающих звёзд в час. Разбираемся, откуда берётся такое зрелище и как его лучше всего поймать — в жизни и на камеру телефона.

Откуда вообще берутся падающие звёзды над головой

Персеиды 2026: откуда берётся метеорный поток и почему его так назвали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gergitek

Персеиды — это не звёзды в привычном смысле, а крошечные частицы размером с песчинку, которые на бешеной скорости влетают в атмосферу Земли и сгорают в ней. Их источник: древняя комета Свифта – Туттля, ледяное тело около 26 километров в поперечнике, которое облетает Солнце примерно раз в 133 года и оставляет за собой длинный пылевой хвост. Каждый август наша планета проходит именно через этот шлейф.

Частицы влетают в атмосферу на скорости около 60 километров в секунду: это в разы быстрее пули. От трения о воздух они мгновенно раскаляются и сгорают на высоте 60–100 километров, оставляя за собой короткую яркую полосу света, которую мы и видим как падающую звезду. Само явление известно человечеству очень давно: первые упоминания о нём встречаются ещё в китайских летописях почти двухтысячелетней давности, а свой пик поток стабильно показывает из года в год именно в середине августа.

Когда именно ждать главного всплеска в этом году

Метеоры этого потока можно заметить с середины июля до конца августа, но основная их часть приходится всего на пару ночей. В 2026 году пик придётся на ночь с 12 на 13 августа: по расчётам астрономов, максимум активности наступит около полуночи по московскому времени и продлится почти сутки, постепенно ослабевая к вечеру. Самые зрелищные часы: с полуночи до пяти-семи утра, когда небо ещё тёмное, а до рассвета остаётся время.

Именно в эти предрассветные часы созвездие Персея, из района которого метеоры как будто разлетаются во все стороны, поднимается высоко над горизонтом, и их становится видно почти по всему небу, а не только в одной его части. Специалисты советуют не ограничиваться одной ночью, а понаблюдать за небом все три вечера подряд: 11, 12 и 13 августа, чтобы точно не пропустить случайные всплески активности, ведь заранее предсказать их с точностью до часа невозможно.

Почему именно этот год стоит увидеть своими глазами

Персеиды 2026: почему в этом году звездопад будет особенно ярким и когда его ждать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обычно яркий лунный свет мешает наблюдениям и «съедает» половину слабых метеоров, поэтому зрелище получается не таким эффектным, как хотелось бы, сколько бы вспышек ни пролетало на самом деле. Но в этот раз повезло по-крупному: пик Персеид совпадёт с новолунием, а значит, небо всю ночь останется по-настоящему тёмным и позволит разглядеть даже самые тусклые вспышки, которые в другие годы просто теряются в лунном свете.

Такое удачное совпадение — редкость, и следующий раз пик потока встретится с новолунием только в 2045 году, так что нынешний август точно стоит запомнить и не проспать. Кстати, сразу следом за звездопадом, уже 12 августа, начнётся ещё одно приметное для эзотериков время: так называемый коридор затмений, который продлится до конца месяца и, по мнению астрологов, особенно ощутимо затронет несколько знаков зодиака. Небо в этом августе явно решило не скучать.

Где в России звёздам будет проще всего долететь до наших глаз

Главный враг наблюдателя — не облака, а городской свет: фонари и подсветка домов делают небо серым — и заметить получится только самые яркие вспышки, а десятки более слабых просто растворятся в засветке. Специалисты советуют отъехать минимум на 50–70 километров от крупного города, туда, где на много километров вокруг нет ярких огней и открыт большой участок неба над головой без деревьев и построек.

Больше всего шансов на чистое небо: в южных регионах — Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, а ещё в Бурятии и на Алтае, где чаще держится сухая устойчивая погода без затяжной облачности. Неплохие условия обещают и в средней полосе: в Подмосковье, Тверской, Костромской и Вологодской областях, хотя небо там капризнее, поэтому стоит заранее свериться со свежим прогнозом погоды на выбранную для поездки дату.

Сколько метеоров получится увидеть на самом деле

Пик Персеид 13 августа 2026 года: сколько метеоров получится увидеть на самом деле. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цифра «до ста метеоров в час», которую часто называют в новостях, это теоретический максимум для идеальных условий: абсолютно тёмное небо, чистый воздух и радиант ровно в зените над головой наблюдателя. В реальности даже за городом обычно удаётся заметить заметно меньше, а в местах с небольшой засветкой или неудачным расположением радианта — и того скромнее, поэтому к громким цифрам стоит относиться спокойно.

Так, из-за особенностей своего расположения относительно радианта жителям Крыма в этом году обещают в среднем около пятнадцати метеоров в час, хотя формально речь идёт о том же самом потоке. Расстраиваться из-за этого не стоит: даже десяток ярких вспышек за ночь — уже красивое зрелище для всей семьи, тем более что отдельные метеоры Персеид светят ярче планеты Венера, а иногда оставляют за собой заметный дымный след, который держится несколько секунд.

Как наблюдать звездопад без телескопа и специальной подготовки

Хорошая новость: никакая оптика для Персеид не нужна, а иногда даже мешает — метеоры вспыхивают в разных частях неба и в телескоп с его узким полем зрения просто не успеешь их поймать. Достаточно найти открытое место подальше от фонарей, устроиться поудобнее лёжа или полулёжа в шезлонге и смотреть в сторону северо-востока, куда постепенно над линией горизонта поднимается созвездие Персея.

Глазам нужно время, чтобы привыкнуть к темноте: на это уходит минут двадцать, поэтому лучше сразу отложить телефон в сторону и не отвлекаться на яркий экран, иначе адаптация зрения начнётся заново с самого нуля. Ночи в августе уже прохладные, особенно за городом, так что не помешают тёплая одежда, плед и термос с чаем: наблюдения могут растянуться на несколько часов, а самые красивые вспышки часто прилетают тогда, когда их совсем не ждёшь.

Как поймать метеор в кадр и откуда взялось название потока

Как сфотографировать Персеиды на телефон и фотоаппарат: советы перед звездопадом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Сфотографировать Персеиды на обычный телефон непросто: метеор вспыхивает за долю секунды и камера смартфона просто не успевает поймать его в кадр даже в режиме ночной съёмки без штатива и долгой выдержки. Тем, у кого есть фотоаппарат, стоит поставить его на штатив, выбрать длинную выдержку и снимать один участок неба серией кадров подряд, чтобы позже склеить из них снимок сразу с несколькими метеорами.

Название потока связано с созвездием Персея, откуда, если смотреть с Земли, метеоры как будто разлетаются во все стороны: в древнегреческом мифе герой Персей побеждает Медузу горгону и спасает царевну Андромеду. А в Италии этот звездопад издавна называют слезами святого Лаврентия, ведь примерно на день его памяти и приходится пик потока. Традиция загадывать желание на падающую звезду научного обоснования не имеет, но кто сказал, что для красивого вечера нужны доказательства.

Персеиды — редкий случай, когда для по-настоящему красивого зрелища не нужно ни билета, ни специального оборудования, только тёмное небо и немного терпения. Даже если поездка за город ради звездопада станет просто поводом выбраться на дачу или в лес, заодно можно вспомнить и другие народные приметы о ночных прогулках на природе — например, о чём издавна предупреждали грибников. Такого удачного сочетания темноты и звездопада небо не предложит ещё почти двадцать лет.

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Авторы Сергей Трофимов