На Майорке выявили вспышку кори после заражения туриста

На популярном испанском курорте Майорка зафиксировали вспышку кори, которая началась после заболевания приехавшего на отдых ребёнка. Выявлены шесть случаев, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Предполагаемым первым заболевшим стал несовершеннолетний турист из одной из европейских стран. 19 июля его доставили в педиатрическое отделение неотложной помощи больницы Son Espases. Гражданство ребёнка не раскрывается.

Позднее симптомы появились ещё у пяти человек, в том числе у жителей Майорки. Некоторые из них, по данным органов здравоохранения, могли заразиться непосредственно в зале ожидания больницы. Пять из шести заболевших не были вакцинированы, статус шестого человека неизвестен.

Власти Балеарских островов запустили эпидемиологическое расследование и начали устанавливать людей, которые могли контактировать с заболевшими. Проверка затронула в том числе пассажиров авиарейсов на Майорку. Потенциальным контактным лицам рассылают SMS с рекомендацией проверить прививочный статус и следить за возможными симптомами в течение 23 дней.

Никому из шести заболевших госпитализация не потребовалась — все они изолированы дома. При этом местные специалисты допускают появление новых случаев из-за продолжительного инкубационного периода кори. Нынешние случаи стали первыми зарегистрированными на Балеарских островах в 2026 году. Годом ранее там выявили 35 заболевших, причём 31 случай пришёлся на Майорку.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство зарегистрировало тест-систему для выявления вируса Бундибуджио — одного из возбудителей лихорадки Эбола. Разработкой занимались специалисты Центрального НИИ эпидемиологии на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде. В ведомстве отметили, что российские учёные стали одними из первых в мире, кто создал ПЦР-тест именно для этого варианта вируса.