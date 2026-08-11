«Неадекватное поведение»: Психолог объяснила отказ Бритни Спирс возвращаться на сцену
Психолог Наумова: Бритни Спирс не вернётся на сцену из-за психической патологии
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Бритни Спирс может больше не вернуться на сцену из-за биполярного расстройства, заявила психолог Наталья Наумова. По её словам, состояние артистки способно помешать ей возобновить карьеру.
«У певицы есть биполярное расстройство личности. Мы неоднократно видели её неадекватное поведение, которое было вызвано как раз обострением болезни», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.
По мнению психолога, возвращению звезды могут помешать и родственники, которые активно вмешиваются в её жизнь. Кроме того, представители шоу-бизнеса могут отказаться работать с артисткой из-за риска непредсказуемых ситуаций.
Ранее Бритни Спирс рассказала о неудачном ботоксе, после которого опустилось веко. По словам звезды, врач ввёл слишком большое количество препарата в область левого глаза.
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