Трамп назвал «ужасной ошибкой» возможный уход Инфантино из ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) «совершит ужасную ошибку», если решит покончить с президентством Джанни Инфантино. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.

«ФИФА совершит ужасную ошибку, если по какой-то причине даже подумает о том, чтобы заменить <...> [его, он] провёл самый успешный чемпионат мира», — заявил американский лидер. По мнению Трампа, без Инфантино чемпионаты мира больше никогда не будут приносить прибыль.

Ранее в ФИФА назвали спланированным скандал вокруг возможной отставки Джанни Инфантино с поста президента Федерации. В этом в организации обвинили неустановленных лиц, которые ведут скоординированную кампанию по дискредитации.