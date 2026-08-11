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11 августа, 11:08

Трамп назвал «ужасной ошибкой» возможный уход Инфантино из ФИФА

Трамп выступил против отставки Инфантино с поста президента ФИФА

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Международная федерация футбола (ФИФА) «совершит ужасную ошибку», если решит покончить с президентством Джанни Инфантино. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.

«ФИФА совершит ужасную ошибку, если по какой-то причине даже подумает о том, чтобы заменить <...> [его, он] провёл самый успешный чемпионат мира», — заявил американский лидер. По мнению Трампа, без Инфантино чемпионаты мира больше никогда не будут приносить прибыль.

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Ранее в ФИФА назвали спланированным скандал вокруг возможной отставки Джанни Инфантино с поста президента Федерации. В этом в организации обвинили неустановленных лиц, которые ведут скоординированную кампанию по дискредитации.

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Матвей Константинов
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