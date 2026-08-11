Трубникова перестала выходить из дома после падения незадолго до смерти
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Актриса и балерина Наталья Трубникова упала в своей квартире за несколько дней до смерти. Об этом рассказали Super соседки артистки.
После падения Трубникова смогла позвонить сотрудникам охраны, а на помощь к ней пришла соседка. До этого актриса периодически выходила из дома и кормила живших возле подъезда кошек, однако после случившегося её больше не видели на улице. Связано ли падение со смертью артистки, неизвестно.
В последние годы Трубниковой было тяжело передвигаться, у неё сильно отекали ноги. Из-за ухудшения здоровья она перестала преподавать танцы в школе неподалёку от дома. Продукты ей приносила Лариса — вдова покойного брата актрисы.
Сейчас родственница находится в 70-метровой квартире Трубниковой и разбирает документы и вещи. Беспорядок в жилье объяснили незавершённым ремонтом, который артистка начала вместе с мужем Анатолием Кулаковым. После его смерти в 2022 году работы остановились.
У Трубниковой также остались дача и автомобиль. Машину ей подарил супруг, но актриса села за руль только один раз, после чего транспорт передали племяннику.
Напомним, сегодня 71-летнюю Наталью Трубникову обнаружила без признаков жизни соседка. Причина смерти пока не установлена. Известно, что артистка страдала болезнью Паркинсона.
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