В Нефтекамске пьяный тракторист устроил погоню с полицией и скрывался в полях

Обычный вторник в Нефтекамске закончился необычной погоней. Местный житель на тракторе «Беларус» привлёк внимание сотрудников ДПС, но вместо того чтобы остановиться, решил скрыться от правоохранителей .

Пьяный тракторист устроил погоню с полицией и скрывался в полях Нефтекамска. Видео © Telegram / Mash

Водитель направил тяжёлую технику в поля, надеясь, что там у полицейских не хватит ни проходимости, ни решимости продолжать преследование. Но силовики оказались настойчивее — они не бросили погоню и несколько раз применили таран, чтобы принудительно остановить трактор .

Нарушителя задержали. Как выяснилось, в момент управления он находился в состоянии опьянения. Теперь водителю грозит административная ответственность за вождение в нетрезвом виде и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции .

Ранее на юге Москвы полицейские задержали женщину на Mercedes без номеров, которая устроила погоню. Инспекторы заметили машину на Варшавском шоссе и потребовали остановиться, но водитель проигнорировала требование. Началось преследование. Женщина резко перестраивалась, опасно маневрировала и спровоцировала ДТП, но даже после этого не остановилась.