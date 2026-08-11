Власти Сербии не исключили отмену безвиза для россиян ради Шенгенской зоны

Сербия может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией вслед за Черногорией, чтобы выполнить требования властей ЕС. Таким мнением поделился министр по европейской интеграции Неманья Старович в эфире Радио Белграда. Однако сейчас сербские власти на такой шаг не готовы, а все обратные утверждения называют слухами.

«Страна намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне к 2027 году», — сказал Старович, комментируя визовую политику своей страны на предстоящий период.

Сейчас россияне могут въезжать на территорию Сербии без виз на срок до 30 дней. При этом ранее в Белграде не раз подчёркивали, что не будет вводить визы для граждан РФ, так как дорожит отношениями с Москвой. Так, в июле министр правительства Сербии Ненад Попович заверил, что его страна не планирует закрывать границы для российских туристов и продолжит действие безвизового режима.

Сербия является официальным кандидатом на вступление в Европейский союз с марта 2012 года, однако переговорный процесс носит затяжной и сложный характер. Ключевым препятствием для прогресса остаётся отказ Белграда присоединиться к санкциям ЕС против России и требование Брюсселя о всеобъемлющей нормализации отношений с Косово, что де-факто подразумевает признание его независимости. Несмотря на то, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером и инвестором Сербии, охватывая более 60% её внешней торговли, внутри сербского общества наблюдается значительный скептицизм в отношении евроинтеграции, подпитываемый давлением по косовскому вопросу и бомбардировками НАТО 1999 года.