Подготовка «грязной бомбы»? Урановый рудник в Днепропетровской области работает на износ

На урановом руднике в Жёлтых Водах Днепропетровской области заметно ускорились работы. Об этом сообщает Mash со ссылкой на документы предприятия, которые получили хакеры Earthimpact.

Согласно опубликованным данным, объект регулярно заказывал обследование и проверку герметичности закрытых источников излучения, содержащих в том числе цезий, плутоний, стронций и иттрий. Авторы публикации связывают участившиеся случаи загрязнения территории со спешкой и возможными нарушениями требований безопасности.

Физик-ядерщик Виктор Викторов назвал Mash две версии происходящего. По его мнению, Киев может наращивать объёмы урана для поставок в Европу либо заниматься накоплением радиоактивных материалов, которые потенциально могут использоваться для так называемой «грязной» бомбы. Подтверждений второй версии не приводится.

Ранее сообщалось, что Великобритания направит Украине $280 млн на поставки обогащённого урана для атомных электростанций. В канцелярии британского премьера уточняли, что финансирование будет осуществляться через государственное экспортно-кредитное агентство UK Export Finance.