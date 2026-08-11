Не объявили рейс в аэропорту? Россияне могут получить компенсацию только при одном условии

Опоздание на рейс из-за того, что посадку не объявили по громкой связи, не всегда даёт право на компенсацию — всё зависит от того, была ли у пассажира возможность узнать о вылете другим способом. Об этом Life.ru рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар.

«Само по себе отсутствие объявления рейса ещё не означает автоматического права на денежную компенсацию. Но если именно ненадлежащее информирование пассажира стало причиной того, что он не попал на рейс, основания для предъявления требований к перевозчику и/или обслуживающей организации вполне серьёзные», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что Федеральные авиационные правила обязывают аэропорты обеспечивать пассажиров звуковой и визуальной информацией о месте и времени посадки. После изменений 2026 года требования ужесточили: номер выхода теперь указывают в посадочном талоне и на табло.

Айвар различает два случая. Если пассажир был в зоне вылета, следил за табло, но информация отсутствовала или была неверной — это нарушение со стороны аэропорта.

«Если нарушение доказано, пассажир вправе ставить вопрос не только о возврате стоимости неиспользованной перевозки, но и о возмещении документально подтверждённых убытков: например, стоимости нового авиабилета, расходов на гостиницу, трансфер и иных разумных расходов», — уточнила юрист, добавив, что в таких случаях можно также требовать компенсацию морального вреда.

Если же информация о посадке была доступна, а пассажир просто не явился, ссылаться на отсутствие объявления бесполезно.

«Суд будет выяснять не эмоциональную сторону конфликта, а довольно прозаический вопрос: имел ли пассажир объективную возможность своевременно узнать о посадке?», — добавила она.

Для международных рейсов дополнительно применяется Монреальская конвенция.

«Её статья 19 устанавливает ответственность перевозчика за вред, возникший вследствие задержки при перевозке пассажира, если перевозчик не докажет, что им были приняты все разумно необходимые меры для предотвращения вреда», — отметила Айвар.

Эксперт рекомендовала сразу собирать доказательства: фото табло, посадочный талон, скриншоты уведомлений, а также письменно запрашивать в аэропорту данные о времени объявления посадки.

«Главное здесь — сразу собирать доказательства, потому что через несколько дней спор превращается в соревнование воспоминаний, а у аэропорта и авиакомпании остаются электронные данные», — заключила она.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России меняются правила авиаперевозок для семей с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями. Прежние нормы устарели — они были разработаны ещё в 1970–1980-х годах, пояснили в Росавиации. Теперь авиакомпаниям запрещено сажать детей отдельно от сопровождающих взрослых. В аэропортах планируют улучшить работу детских уголков и комнат матери и ребёнка. Маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при бронировании и бесплатно провозить протезы и специальные средства ухода.