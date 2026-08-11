«Хорошие руки ценнее диплома»: В Подмосковье рабочие специальности приносят до ₽200 тысяч

Высокая зарплата в Московской области всё чаще зависит от практических навыков и опыта, а не от наличия диплома. На фоне кадрового дефицита работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей водителям, рабочим и техническим специалистам, способным быстро включиться в работу.

Одним из самых высокооплачиваемых направлений остаётся транспорт и логистика. Водителям грузового транспорта на дальних маршрутах предлагают 150–200 тысяч рублей при наличии нужных категорий прав, опыта и готовности к интенсивному графику. Ценится отсутствие нарушений, знание техники и возможность сразу выйти на линию.

В промышленности сварщики, токари, фрезеровщики и наладчики оборудования с подтверждённой квалификацией также получают 120–200 тысяч рублей. Работодатели особенно ценят сотрудников, умеющих работать с конкретным оборудованием и способных самостоятельно закрывать сложные участки без длительного обучения.

Эксперт по подбору персонала Александр Брюхов в беседе с интернет-изданием Regions.ru отметил, что хороший специалист без высшего образования теперь может зарабатывать больше офисного сотрудника с дипломом. Чем сложнее заменить человека и чем меньше таких кадров на рынке, тем выше зарплатное предложение.

При этом высокие доходы не отменяют важности среднего специального образования, удостоверений и регулярного повышения квалификации. Путь к зарплате в 200 тысяч рублей проходит через профессиональное обучение и практику, но при выборе работы стоит учитывать не только доход, но и условия труда, график и физическую нагрузку.

А ранее Life.ru писал, что средняя зарплата в России выросла на 12% за год и достигла 109 тысяч рублей. По словам экономиста, доходы растут быстрее цен благодаря двум главным причинам. Во-первых, МРОТ вырос почти в два раза за пять лет — с 12 тысяч до 27 тысяч рублей.