«Хватит на дивизию»: Польский депутат придумал, чем занять безработных украинцев

Находящихся в Польше безработных украинцев призывного возраста следует депортировать и отправить воевать за свою страну. Такое мнение в эфире Polsat News высказал депутат Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Сливка.

По словам политика, речь идёт о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют легальной работы. Даже если они составляют около 5% находящихся в стране украинцев, из них можно сформировать как минимум бригаду, а возможно, и дивизию, считает депутат.

Сливка объяснил предложение острой нехваткой личного состава на Украине. Он заявил, что Киев столкнулся с серьёзным дефицитом солдат, которых не удаётся набрать в необходимые подразделения.

Другим аргументом политик назвал безопасность Польши. По его словам, в стране всё чаще появляются «банды иностранцев, которые не работают легально», а польские службы должны выявлять таких людей.

Напомним, ранее идею депортировать безработных украинцев призывного возраста озвучил евродепутат от «Права и справедливости» Тобиаш Бохенский. Он заявил, что соответствующее решение может принять будущее правительство Польши.