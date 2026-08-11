«Хватит на дивизию»: Польский депутат придумал, чем занять безработных украинцев
Депутат польского Сейма Сливка призвал отправить безработных украинцев на фронт
Анджей Сливка. Обложка © ТАСС / ZUMA
Находящихся в Польше безработных украинцев призывного возраста следует депортировать и отправить воевать за свою страну. Такое мнение в эфире Polsat News высказал депутат Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Сливка.
По словам политика, речь идёт о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют легальной работы. Даже если они составляют около 5% находящихся в стране украинцев, из них можно сформировать как минимум бригаду, а возможно, и дивизию, считает депутат.
Сливка объяснил предложение острой нехваткой личного состава на Украине. Он заявил, что Киев столкнулся с серьёзным дефицитом солдат, которых не удаётся набрать в необходимые подразделения.
Другим аргументом политик назвал безопасность Польши. По его словам, в стране всё чаще появляются «банды иностранцев, которые не работают легально», а польские службы должны выявлять таких людей.
Напомним, ранее идею депортировать безработных украинцев призывного возраста озвучил евродепутат от «Права и справедливости» Тобиаш Бохенский. Он заявил, что соответствующее решение может принять будущее правительство Польши.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.