Сооснователь «Эха Петербурга» Недоводин умер после избиения в Подмосковье

Сооснователь радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин скончался в возрасте 61 года после более чем месяца в коме. О его смерти сообщила бывший заместитель главного редактора станции Анастасия Миронова.

«Недоводин скончался сегодня. Человек, чья подпись последняя стоит в моей трудовой книжке. Мне очень жаль», — написала Миронова в своём блоге в соцсети.

По словам супруги Недоводина Анны Шефнер, в конце июня мужчину избили во дворе дома в Подмосковье. Она утверждала, что конфликт произошёл после того, как Недоводин сделал замечание соседу и его собутыльнику из-за шума.

После произошедшего мужчина впал в кому и больше не приходил в сознание. В начале августа его жена рассказывала, что состояние оставалось крайне тяжёлым и сопровождалось серьёзными осложнениями.

Как сообщила Миронова, уголовное дело в связи с избиением Недоводина возбудили 7 августа. Подробности о его квалификации и процессуальном статусе предполагаемых участников конфликта в приведённой информации не уточняются.

Недоводину был 61 год, он был одним из сооснователей «Эха Петербурга». Радиостанция прекратила работу в 2022 году. После ухода из радиостанции Недоводин занимался другими проектами — руководил научно-исследовательской компанией СМР и фондом «Живое будущее».

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в убийстве из-за 35 тысяч рублей. В состоянии алкогольного опьянения они избили потерпевшего, облили кипятком, а затем перенесли на лестничную клетку и оставили без помощи. Мужчина скончался от травмы груди с переломами рёбер и дыхательной недостаточностью.