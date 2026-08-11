В Одессе почти 3 тысячи жителей остаются без света после атаки 9 августа

В Одессе ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК. По её данным, около 2,6 тысячи потребителей до сих пор остаются без света после атаки в ночь на 9 августа.

Значительная часть Одессы и области сейчас получает электричество по временным схемам. Часть повреждённого оборудования остаётся в ремонте, из-за чего возможности сетей ограничены. ДТЭК ранее предупреждал, что перебои могут продолжаться до завершения восстановительных работ.

Дополнительную нагрузку создаёт жаркая погода. Как утверждают в компании, в нынешних условиях сети не способны передавать весь необходимый региону объём электроэнергии.

Ранее Life.ru рассказывал, что военкор Александр Коц сообщил об ударе по Одесской ТЭЦ и семи подстанциям. Он также приводил данные ДТЭК о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с электричеством в нескольких районах города.