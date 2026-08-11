«Русские поступили умнее и закрыли Одессу»: Профессор MIT заявил, что помощь НАТО обернулась против Украины

Военные поставки стран НАТО в итоге обернулись против Украины, считает профессор-эмерит Массачусетского технологического института Теодор Постол. По его оценке, удары по черноморской логистике стали серьёзной проблемой для украинской экономики.

Эксперт заявил, что Россия могла бы отвечать на западные поставки ударами по объектам производства и логистики в странах НАТО, однако вместо этого сосредоточилась на инфраструктуре Украины.

«Русские могли бы атаковать некоторые объекты в странах Балтии или Германии, где производят дроны, откуда отправляют грузы. Но они поступили гораздо умнее. Потому что Путин и его коллеги — умные. Чтобы наказать этих парней за то, что они делают, они закрыли Одессу», — отметил он.

По мнению профессора, потеря возможности полноценно использовать черноморские маршруты наносит Киеву гораздо более чувствительный ущерб, поскольку затрагивает не только военную логистику, но и экономику страны.

«Теперь украинцы действительно в беде, потому что у них нет доступа ни к каким морским путям», — заявил Постол. Он добавил, что ожидает дальнейшего роста ущерба для Украины.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что одесские порты после ударов ВС РФ фактически выведены из строя и заблокированы. Политик считает, что к осени ситуация станет ещё труднее.