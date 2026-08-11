С петербурженки потребовали полмиллиона за «бесплатное» ЭКО со «спермой Дурова»*

Петербурженка собралась на «бесплатное» ЭКО со «спермой Павла Дурова»*, но уже в клинике с неё потребовали внушительную сумму. Как пишет «Mash на Мойке», Юлия увидела предложение в Сети, и сразу записалась на процедуру. Но уже на месте её ошарашили: акция якобы закончилась, а полная цена — почти полмиллиона рублей.

При этом у девушки не было противопоказаний, а все документы она взяла с собой. Новая стоимость складывается из самого ЭКО — порядка 450 тысяч, и биоматериала основателя Telegram — ещё 35 тысяч. Это при том, что обычное сема стоит куда меньше — 24 тысячи.

Девушка утверждает, что ещё до приёма у врача на сайте говорилось именно о бесплатной программе, а пока она общалась с людьми в халатах — всё изменили. Юлия признаётся, что если бы знала об этом, то не тратила бы время и деньги на дорогу.

В клинике заявили телеграм-каналу, что такая акция, действительно проводилась, но её закрыли. А тем, кто успел, всё оплатил лично Павел Дуров*. Новых пациенток предупреждают об этом, но о Юлии, видимо, забыли.

Напомним, недавно стало известно об акции с бесплатным ЭКО с использованием спермы Павла Дурова*. Процедуры проводила одна из профильных клиник Москвы. Однако недавно администрация убрала объявление — теперь ссылка ведёт на главную страницу сайта.

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