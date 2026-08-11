Лантратова поможет уволенной матери-одиночке с онкологией

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вмешалась в ситуацию с увольнением сотрудницы одной из крупных сетей общественного питания в Москве. Женщина, по её словам, одна воспитывает маленького ребёнка и проходит лечение от онкологического заболевания.

Как рассказала Лантратова, заявительница утверждает, что проблемы на работе начались после того, как руководство узнало об ограничениях, связанных с её здоровьем. Женщину якобы вынудили подписать соглашение о расторжении трудового договора. При этом, по словам омбудсмена, претензий к качеству работы сотрудницы у работодателя не было.

Лантратова направила официальные запросы в надзорные органы Москвы. Разбираться в обстоятельствах увольнения она будет совместно с уполномоченным по правам человека в столице Андреем Мецлером.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу федеральный закон, запрещающий работодателям назначать испытательный срок женщинам с детьми до трёх лет, а также другим лицам, воспитывающим ребёнка этого возраста без матери. Прежде запрет действовал только для женщин с детьми младше полутора лет.