33-летний мужчина «словил белку» в отеле в Москве и устроил страшный погром

В Москве постоялец гостиницы на Смоленской улице разгромил номер и кидался на сотрудников. На замечания и просьбы утихомириться мужчина не реагировал, после чего на место были вызваны сотрудники Росгвардии. Кадры задержания неадеквата публикует само ведомство.

В Москве мужчина устроил дебош в отеле. Видео © Telegram / Росгвардия

«Администратор сообщил, что 33-летний москвич, предположительно находясь в состоянии сильного опьянения, громко кричал, угрожал персоналу и испортил имущество в номере», — уточняется в тексте.

Даже приезд правоохранителей не вразумил дебориша. Его пришлось скрутить, после чего отвезти в больницу. Допросить подозреваемого полиция сможет только после того, как медики приведут буйного пациента в адекватное состояние.

Ранее двое нетрезвых мужчин разгромили ресторан в Кировском районе Петербурга и силой отобрали смартфон у сотрудницы. Подозреваемых задержали росгвардейцы у выхода из заведения.