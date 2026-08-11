Врата храма остановили дрон ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области

Беспилотник врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы в Каменке-Днепровской, но не сдетонировал. Об этом сообщил телеграм-канал «Православие Запорожья».

Инцидент произошёл в понедельник, 10 августа. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, дрон застрял в воротах лопастями, а находившееся на нём взрывное устройство не сработало. Он добавил, что в это время на территории прихода находилась семья священнослужителя с маленькими детьми. Они жили в доме примерно в пяти метрах от места падения БПЛА.

Прибывшие сапёры обезвредили устройство и сняли беспилотник с ворот. Никто не пострадал.

Life.ru рассказывал, как в апреле в Запорожской области при ударе БПЛА тяжёлые ранения получил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пологах протоиерей Виктор Дмитриенко. Священнослужителя доставили в военный госпиталь, где экстренно прооперировали.