Врата храма остановили дрон ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
Беспилотник врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы в Каменке-Днепровской, но не сдетонировал. Об этом сообщил телеграм-канал «Православие Запорожья».
Инцидент произошёл в понедельник, 10 августа. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, дрон застрял в воротах лопастями, а находившееся на нём взрывное устройство не сработало. Он добавил, что в это время на территории прихода находилась семья священнослужителя с маленькими детьми. Они жили в доме примерно в пяти метрах от места падения БПЛА.
Прибывшие сапёры обезвредили устройство и сняли беспилотник с ворот. Никто не пострадал.
Life.ru рассказывал, как в апреле в Запорожской области при ударе БПЛА тяжёлые ранения получил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пологах протоиерей Виктор Дмитриенко. Священнослужителя доставили в военный госпиталь, где экстренно прооперировали.
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