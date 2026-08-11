На склоне Этны открылось новое жерло, аэропорт Катании приостановил приём рейсов

На склоне вулкана Этна открылось новое эруптивное отверстие. Об этом сообщила местная обсерватория Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV). Отверстие появилось в долине Валле-дель-Бове на высоте около 1900 метров, вблизи горы Симоне. Одновременно на Этне продолжается сильная взрывная активность в вершинном кратере Вораджине, сопровождающаяся выбросами вулканического пепла.

Пепловое облако распространяется в юго-юго-восточном направлении. Средняя амплитуда вулканического тремора сохраняется на высоком уровне. Из-за этого ближайший к вулкану аэропорт Катании во вторник продлил приостановку приёма рейсов до вечера. Вылеты осуществляются только в одном направлении — в сторону моря. С утра аэропорт покинули всего несколько рейсов, десятки отменены или ожидают обновления информации.

Ранее, вечером 6 августа, Этна уже извергала фонтан лавы из кратера Вораджине. На склоне вулкана образовались два эруптивных отверстия на высоте 2750 и 2360 метров, питающие несколько лавовых потоков. Наиболее продвинувшиеся фронты лавы находятся на высоте около 1,5 тысячи метров.

Ранее на вулкане Менделеева, расположенном на острове Кунашир, из разломов выступила серно-опаловая масса. Этот феномен зафиксировали на Северо-Западном фумарольном участке, где со 2 по 4 августа фиксировалось усиление паровыделений и выхода вулканических газов. Однако к 5 августа интенсивность пошла на спад, и, по оценке специалистов, серьёзных изменений не произошло.