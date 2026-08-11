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11 августа, 12:43

Десятикратный кавалер нахрюка: Талантливый француз защитил титул чемпиона по свиному визгу

Le Parisien: Француз в десятый раз победил на чемпионате по свиному визгу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Француз Ноэль Жамме в десятый раз завоевал звание чемпиона страны по пародированию свиного визга. Необычное состязание прошло 9 августа на фестивале Pourcailhade в деревне Три-сюр-Баиз, сообщает Le Parisien.

Участники по очереди воспроизводили звуки, которые свиньи издают в разные периоды жизни. Некоторые конкурсанты превращали выступления в полноценные сценки с костюмами и реквизитом.

Праздник собрал около четырёх тысяч зрителей — примерно вчетверо больше постоянного населения деревни. Фестиваль проводится с 1981 года, нынешний стал 43-м по счёту.

В программу также вошли забеги поросят, метание игрушечной свиньи и чемпионат по поеданию кровяной колбасы. Победитель последнего конкурса по имени Жюльен за пять минут съел килограмм продукта.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем состязании в эстонском Тарту. Там участники также соревновались в реалистичности хрюканья и визга, а победителю достались половина свиной туши и колбасные изделия.

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Юрий Лысенко
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