Десятикратный кавалер нахрюка: Талантливый француз защитил титул чемпиона по свиному визгу

Француз Ноэль Жамме в десятый раз завоевал звание чемпиона страны по пародированию свиного визга. Необычное состязание прошло 9 августа на фестивале Pourcailhade в деревне Три-сюр-Баиз, сообщает Le Parisien.

Участники по очереди воспроизводили звуки, которые свиньи издают в разные периоды жизни. Некоторые конкурсанты превращали выступления в полноценные сценки с костюмами и реквизитом.

Праздник собрал около четырёх тысяч зрителей — примерно вчетверо больше постоянного населения деревни. Фестиваль проводится с 1981 года, нынешний стал 43-м по счёту.

В программу также вошли забеги поросят, метание игрушечной свиньи и чемпионат по поеданию кровяной колбасы. Победитель последнего конкурса по имени Жюльен за пять минут съел килограмм продукта.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем состязании в эстонском Тарту. Там участники также соревновались в реалистичности хрюканья и визга, а победителю достались половина свиной туши и колбасные изделия.