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Регион
11 августа, 13:06

В Москве объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе на 12 августа. Об этом РИА «Новости» сообщили в Гидрометцентре России. Предупреждение действует с 9 утра до 9 вечера.

Днём ожидается усиление ветра местами до 17 метров в секунду. Синоптики рекомендуют быть внимательными на улице и соблюдать осторожность.

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Ранее власти Москвы подготовили комплекс мер для адаптации столицы к изменению климата. В планах города — увеличение зелёных насаждений, внедрение водопроницаемых материалов и обновление системы ливневой канализации. В зной дороги будут регулярно увлажнять, а в общественных местах и транспорте жителям станут предлагать питьевую воду. В ближайшие десять лет клён ясенелистный намерены заменить деревьями, более приспособленными к местному климату.

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Александра Мышляева
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