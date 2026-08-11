Суд в Москве удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Открытой России»*

В Москве суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации межрегиональной общественной организации «Открытая Россия»*. Заявление ведомства поступило 10 июля, а решение по нему было принято 10 августа, следует из судебных материалов, пишет РИА «Новости».

К моменту разбирательства у организации накопились крупные долги. Сейчас приставы взыскивают с неё более 52,8 млн рублей налогов, а также 6,3 млн рублей исполнительского сбора. С 2024 года в отношении юрлица открывали 11 исполнительных производств, связанных в том числе с налогами, страховыми взносами и штрафами. Десять из них впоследствии прекратили, поскольку приставам не удалось обнаружить имущество или деньги для взыскания.

Фактически «Открытая Россия»* перестала работать ещё в 2021 году, однако юридически продолжала существовать. После объявления о прекращении деятельности организация девять раз передавала различные сведения в налоговую, последний раз — в апреле 2026-го. Кроме того, операции по её счетам были приостановлены в двух банках.

Организацию учредили в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского**. Несмотря на фактическое прекращение работы пять лет назад, до нынешнего решения суда она оставалась зарегистрированным юридическим лицом.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно приговорил Михаила Ходорковского** к десяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Основанием для обвинения стали два публичных материала.

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